C’è ancora speranza per lo stadio Vanni Sanna di Sassari. Il campo dove gioca la Torres viene subissato da tempo di critiche per le condizioni del suo manto erboso, spesso ai limiti del praticabile. Situazione peggiorata peraltro ancora di più dalle abbondanti piogge degli ultimi mesi che hanno appesantito il rettangolo di gioco, oltre a risultare, in ogni caso, una trappola per i calciatori che vedono la sfera compiere traiettorie impreviste a causa della superficie compromessa.

Nell’agosto 2025 l’amministrazione comunale, per voce del suo sindaco, Giuseppe Mascia, aveva promesso un intervento che sta, man mano, prendendo forma. A confermarlo è l’assessore al Bilancio, Giuseppe Masala, che si sta prodigando per trovare le risorse.

«Per rifare il manto erboso è necessario circa un milione di euro», dichiara l’esponente della Giunta, che riferisce: Siamo sulla buona strada. Abbiamo reperito circa la metà del finanziamento tramite la ex legge Bucalossi, ancora da programmare, e l'avanzo per investimenti determinato in 440mila euro».

Masala assicura che la cifra preventivata sta per diventare realtà: «Tra i mesi di giugno e luglio, con l’assestamento di bilancio, avremo l’intera provvista finanziaria necessaria». E in seguito, ci si augura in tempi brevi, avverrà la rinascita di un campo che mostra tutti i segni del tempo.

