Paura nella notte a Bono per un incendio scoppiato all’interno di una casa.

I vigili del fuoco della squadra del paese sono intervenuti alle 3,15 in via Fara. Il rogo è stato domato prima che le fiamme aggredissero l’impianto del gas e si è evitato il peggio.

I tre inquilini dell’abitazione sono riusciti a uscire prima che il rogo si espandesse e sono stati affidati alle cure dei soccorritori del 118.

A seguito della bonifica sono stati avviati gli accertamenti per risalire alle cause: le fiamme sono partite da uno degli elettrodomestici della cucina.

Sul posto anche i carabinieri.

