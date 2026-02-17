Decine di famiglie ancora senza energia elettrica nelle borgate tra Sassari e Platamona. Si tratta delle conseguenze legate al maltempo che ha provocato problemi alle linee.

Nella strada vicinale ''Santu Miali'' il black out di giovedì sembrava risolto domenica con la sistemazione di un gruppo elettrogeno. Che però dopo diverse ore di funzionamento si è nuovamente fermato.

«Qui abitano diversi anziani - lamentano i residenti -e ci sono molti bambini. I disagi sono enormi, diversi alimenti sono stati gettati via per i frigo e i congelatori fuori uso - aggiungono. «Inutili ancora le segnalazioni telefoniche perché non risponde nessuno. Mentre sulla App di Enel Energia l'orario di ripristino viene continuamente aggiornato».

