Minaccia di far saltare in aria l'abitazione a Sassari.

Momenti di paura, ieri notte, in corso Giovanni Pascoli quando una persona ha detto che avrebbe fatto esplodere una bombola di gas da un appartamento al primo piano. L'intervento tempestivo della polizia di Stato ha fatto in modo di mettere in sicurezza la zona e sventare il potenziale pericolo.

L'uomo è stato condotto in carcere a Bancali. Sul posto anche i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata