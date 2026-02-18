Tragedia sventata
18 febbraio 2026 alle 09:51aggiornato il 18 febbraio 2026 alle 09:53
Sassari, minaccia di far saltare in aria la casa con una bombola di gas: interviene la polizia, arrestatoPaura nella notte in corso Giovanni Pascoli, l’uomo è stato portato in carcere a Bancali
Minaccia di far saltare in aria l'abitazione a Sassari.
Momenti di paura, ieri notte, in corso Giovanni Pascoli quando una persona ha detto che avrebbe fatto esplodere una bombola di gas da un appartamento al primo piano. L'intervento tempestivo della polizia di Stato ha fatto in modo di mettere in sicurezza la zona e sventare il potenziale pericolo.
L'uomo è stato condotto in carcere a Bancali. Sul posto anche i vigili del fuoco.
