La città di Porto Torres si prepara ad accogliere la quinta edizione della manifestazione pugilistica “Se.Sa Boxing night 2026 - Un pugno al Bullismo”, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica turritana Asd SE.SA Boxing Group Porto Torres, con il patrocinio del Comune, in programma sabato 21 febbraio a partire dalle 19.30 e domenica 22 dalle 9.30, nella palestra in via Filippo Brunelleschi. L’evento, divenuto un appuntamento fisso per gli appassionati di boxe, si articolerà anche quest’anno in due giornate. La prima vedrà contrapporsi in 15 match di alto livello atleti sardi e una rappresentativa proveniente dalla Lombardia. La seconda giornata di gare, organizzata in collaborazione con la società Aragon Sports Academy di Porto Torres, sarà dedicata all’attività giovanile con il 1° Criterium Regionale. Venerdì 20 febbraio, alle ore 15 i rappresentanti dell’Amministrazione comunale riceveranno al Palazzo del Marchese i protagonisti e gli organizzatori della manifestazione che illustreranno nel dettaglio il programma e ribadiranno il forte valore sociale dell’iniziativa, nata per sensibilizzare sul tema del bullismo. La SE.SA Boxing, infatti, ormai da diversi anni lavora incessantemente per promuovere inclusione e aggregazione nel tessuto sociale di Porto Torres, ponendo l’accento sull’educazione e la disciplina quali valori fondamentali per contrastare ogni forma di prevaricazione e violenza.

