Il Comune di Ittiri si fa promotore del progetto "New Start, nuova linfa per la Comunità di Ittiri", un'iniziativa finanziata dal Dipartimento per le Politiche per la Famiglia (Presidenza del Consiglio dei Ministri), in partenariato con Istituto Comprensivo di Ittiri-Uri-Usini, Università degli Studi di Sassari-Dissuf, Plus Alghero, Consulta Giovanile di Ittiri, Associazione Culturale Il Sorriso, AssoRaider (con il supporto di Aps Anemone ETS, Progetto AlbatroSS, Cooperativa Lariso, CTR Esperienze e IRS Istituto di Ricerca Sociale).

New Start dà la possibilità a diverse categorie di estremo interesse, quali genitori, operatori del sociale, volontari, animatori sportivi, coach, soci di realtà associazionistiche di Ittiri che si occupano di minori, di poter beneficare di percorsi formativi di breve durata a partire dal prossimo mese di marzo. Si tratta di percorsi tematici di 5 ore ciascuno dedicata ad ogni categoria di interesse (un percorso per le famiglie, uno per gli operatori del sociale, un percorso per soci di ODV e realtà associative che si occupano di minori, uno per operatori del sociale come educatori).

Ogni corso di 5 ore è articolato in due incontri (2,5 ore ad incontro) che, si svolgeranno in fascia pomeridiana, presso spazi del Comune di Ittiri. La partecipazione ad entrambi gli incontri sarà obbligatoria per una finalizzazione del percorso, previsto rilascio di attestato. La pre-iscrizione agli incontri potrà essere eseguita in fase di compilazione di un questionario i cui risultati saranno fondamentali per l’equipe dei formatori, al fine di poter dare a tutti/e partecipanti strumenti utili per migliorare la comunicazione e l’interazione con i minori che orbitano nella vostra sfera affettiva/relazionale/sociale/professionale. L’obiettivo del questionario è raccogliere spunti preziosi per poter creare spazi di confronto e di condivisione dove ogni partecipante possa sentirsi accolto/a, ascoltato/a e supportato/a.

