La Procura ha aperto un’inchiesta sulla morte di un 26enne a Sassari.

Il giovane, nei giorni scorsi, ha avuto un malore ed è stato subito condotto in ospedale dove, arrivato in gravi condizioni, ha purtroppo perso la vita.

Sul decesso ha aperto un'indagine la Polizia di Stato, coordinata dalla procura della Repubblica.

Disposta l’autopsia sul corpo della vittima, già effettuata dal medico legale Valentina Piredda. Gli esiti dell'esame non sono noti.

