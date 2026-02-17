Prima tappa a Sassari con grande partecipazione per il roadshow gratuito dedicato all’innovazione tecnologica promosso da Confcommercio Nord Sardegna e Webidoo Spa. L'evento ha segnato il debutto di un ciclo di incontri strategici volti ad accompagnare le piccole e medie imprese dell’Isola verso l’adozione concreta dell’Intelligenza Artificiale.

Il seminario, dal titolo "AI Agents per l’Efficienza Operativa nelle PMI del Nord-Ovest", ha permesso agli imprenditori locali di toccare con mano le potenzialità degli AI Agents, software intelligenti capaci di ottimizzare i processi aziendali, migliorare le strategie di export e personalizzare il marketing. Attraverso demo operative delle piattaforme Groow e Jooice, i partecipanti hanno scoperto come l’AI non sia più una tecnologia futuribile, ma uno strumento attuale e accessibile per scalare il mercato.

Oltre alla parte tecnica, l'appuntamento di Sassari ha dato voce alle testimonianze dirette di imprenditori sardi che hanno già intrapreso il percorso di digitalizzazione, offrendo spunti reali sulla trasferibilità delle soluzioni presentate. La sessione di speed meeting finale ha inoltre favorito il confronto diretto tra esperti e titolari d’azienda, confermando la necessità di creare ecosistemi locali pronti alla sfida dell'innovazione.

Il prossimo appuntamento è calendarizzato il 25 febbraio nella sede di Confcommercio Olbia. Il focus sarà su "Digital & Marketing con AI: opportunità per la Gallura". Un incontro fondamentale per le imprese turistiche e dei servizi che vogliono potenziare la propria visibilità e competitività globale.

Terza tappa il 4 marzo a Cagliari presso il Centro Congressi della Fiera della Sardegna, con una sessione dedicata a "Adozione AI nelle Aziende Medie e Grandi: casi pratici per la crescita", focalizzata su scenari di scale-up industriale.

