Il forte vento e il maltempo non hanno permesso alla comunità di Stintino di festeggiare martedì grasso in sicurezza. L’amministrazione comunale è stata costretta a rinviare il Carnevale a domenica, 22 febbraio, per recuperare la festa in una giornata che si preannuncia di sole e divertimento. Un cambio di programma, a causa delle condizioni meteo che, nei giorni scorsi, avevano costretto il Comune ad annullare anche la sfilata di maschere e il trenino per i bambini. Domenica una nuova riprogrammazione con eventi dedicati interamente ai più piccoli, tra animazione e giochi per bambini, con momenti di divertimento anche per gli adulti. Dalle 19 musica live con il gruppo Santu Bainzu. In calendario anche l'iniziativa "Tale e quasi show" prevista per sabato 21 alle 20, a seguire Food&drink.

