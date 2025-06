Caretta caretta salvata a Porto Palmas.

Due sub, durante una battuta di pesca, hanno notato due giorni fa la tartaruga in difficoltà perché ferita a una zampa anteriore. Dario Bernardi e Giuliano Bicheddu hanno allora preso l’esemplare consegnandolo agli operatori del parco che l’hanno portata per le cure del caso all’Asinara.

Le Caretta caretta sono una specie in via di estinzione anche in Sardegna a causa, tra le altre ragioni, dell’inquinamento marino.

