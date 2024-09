Si chiamava Daniele Giglio e aveva 27 anni (non 35, come emerso inizialmente) il pescatore subacqueo morto nelle acque di Porto Palmas, a Sassari.

Il giovane si era trasferito lo scorso anno da Mogoro per lavorare in città come autista all’Atp, aveva vinto la selezione per guidare gli autobus cittadini.

La scoperta della morte risale alle primissime ore del mattino, quando il corpo del ragazzo è stato recuperato da altri due subacquei a circa 300 metri dalla riva. Sul posto sono intervenuti carabinieri, capitaneria di porto e 118 con l’elisoccorso.

Video di Emanuele Floris

È la seconda tragedia in poche ore nelle acque del Nord Sardegna. Ieri pomeriggio nel mare davanti alla spiaggia di Marritza ha perso la vita un altro pescatore subacqueo, Gesumino Olivieri, 63enne di Sorso.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata