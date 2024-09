Tragedia nello specchio acqueo davanti alla spiaggia di Marritza. Un pescatore subaqueo, Gesumino Olivieri di 63 anni, originario di Sorso, è morto nel pomeriggio, intorno alle 17.30, durante una battuta di pesca, mentre trascorreva una giornata al mare in compagnia della moglie e delle due figlie.

La squadra dei sommozzatori dei vigili del fuoco e la Capitaneria di porto di Porto Torres hanno recuperato il corpo dell’apneista, deceduto probabilmente per un malore. Ad allarmare la sala operativa è stata la moglie che a distanza ha visto la boa di segnalazione ferma da tempo.

Quindi non vedendo riemergere il marito, ha allertato la Capitaneria turritana. Il corpo è stato rinvenuto in località Perdas de Fogu, nel mare tra Castelsardo e Sorso. La salma caricata sulla motovedetta Cp 810 è stata trasportata nel vicino porto turistico di Castelsardo e trasferita all'Istituto di Medicina legale. Sul corpo verrà effettuata l’autopsia per accertare le cause esatte della morte.

