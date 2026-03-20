Nel 2028 aprirà l'ultimo tratto della quattro corsie. Avanzano secondo cronoprogramma i lavori per il completamento della Sassari-Alghero-aeroporto di Fertilia. Questa mattina sopralluogo dell’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu, insieme al presidente della commissione Ambiente della Camera Mauro Rotelli, lungo la statale 291 “della Nurra”.

«I lavori procedono regolarmente», ha spiegato il commissario straordinario Piu, sottolineando l’importanza strategica dell’opera per il collegamento tra Sassari, Alghero e lo scalo di Fertilia.

L’intervento, da 238 milioni di euro, riguarda il tratto Alghero-Olmedo e la bretella verso l’aeroporto. Il cantiere si sviluppa per circa 10 chilometri e vede impegnati 100 operai tra quattro imprese appaltatrici e due dedicate ai monitoraggi ambientali.

L’avanzamento medio ha raggiunto il 52 per cento, con punte del 90 per cento in alcune lavorazioni. In corso opere di bonifica, fondazioni, ponti e viadotti, tra cui quelli sul Rio Calvia e sul Rio Sassu. «Un’infrastruttura che collegherà due aeroporti e due porti, migliorando sicurezza, tempi di percorrenza e sviluppo economico del territorio», ha detto Piu.

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