Nonostante la normativa introdotta nel 2017, continuano i furti di sabbia, conchiglie e sassi dalle spiagge della Sardegna. Un altro turista è stato sorpreso mentre tentava di portare via alcuni ciottoli prelevati dalla splendida spiaggia delle Saline, sul litorale di Stintino.

Gli uomini della compagnia barracellare, guidati dal comandante Gavino Depalmas, su segnalazione di alcuni bagnanti, sono intervenuti nello stabilimento balneare dell’arenile scoprendo il tentativo di furto da parte di una famiglia di turisti che, intenti a raccogliere i sassolini di medie dimensioni, avevano custodito il materiale naturale sotto l’ombrellone.

Uno dei tanti souvenir da portare a casa come ricordo della visita in Sardegna. Le divise verdi dopo aver registrato il tentativo di furto hanno emesso la multa prevista, che varia da 500 a 3mila euro. I ciottolini, invece, sono stati riposti nell'arenile. L’attività di controllo dei barracelli prosegue lungo la costa di Stintino, in osservanza al Regolamento che disciplina la tutela del litorale, dall'arenile La Pelosa a Ezzi Mannu.

