Un presepe allestito in fondo al mare, nello splendido scenario di Stintino. I personaggi rappresentativi della Natività sono stati realizzati dagli ospiti dalla cooperativa Ge.Na - Opera Gesù Nazareno di Sassari, che per il 29°anno consecutivo, questa mattina, non hanno voluto rinunciare all'iniziativa.

Il presepe è stato posizionato sul fondale della cala Coscia di donna, nel litorale di Stintino, con la collaborazione del Centro nautico immersione, sommozzatori dei vigili del fuoco e il moto club Sassari.

Alla posa delle statuine del presepe subacqueo di terracotta, costruite e modellate manualmente dai ragazzi della struttura dedicata al recupero e alla riabilitazione per giovani diversamente abili, hanno assistito in tanti. Fede e creatività hanno accompagnato il progetto.

Prezioso il contributo il Nucleo sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Sassari che hanno risposto alla richiesta di assistenza da parte della stessa Ge.Na. L'evento si è concluso con un grande applauso e tanta emozione.

