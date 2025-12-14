Il “Miracolo di Natale” che ha raggiunto la sua 29ª edizione, a Porto Torres si compirà quest’anno nella scalinata di San Gavino, davanti all'antica basilica.

La storica iniziativa benefica ideata da Gennaro Longobardi e patrocinata dal Comune di Porto Torres è in programma giovedì 18 dicembre, dalle ore 9, per un appuntamento che coinvolge l’intera comunità, cittadini e le cittadine pronti a partecipare all’evento di solidarietà, a contribuire con la donazione di generi alimentari a lunga conservazione.

Al termine della raccolta, i beni saranno suddivisi in parti uguali e destinati alle persone e alle famiglie in maggiore difficoltà.

La pre-raccolta di generi alimentari di lunga conservazione è già attiva nel supermercato Crai di via Mare; mentre, mercoledì 17 dicembre lo sarà anche presso il Conad di viale delle Vigne e presso il Centro Commerciale Granai di via Sassari. All’iniziativa prenderanno parte numerose associazioni di volontariato del territorio, tra cui Caritas, Anteas, Vincenziane, Consulta del Volontariato, scout, Pro Loco, Rotaract, insieme a tanti volontari e volontarie.

