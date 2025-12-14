Tutto pronto per l’appuntamento con il Premio Alghero Donna di letteratura e giornalismo, giunto alla sua 31ª edizione.

La cerimonia di premiazione si terrà martedì 16 dicembre alle 20 al Teatro Civico Ballero, sotto la regia dell’Associazione Salpare con il patrocinio del Comune di Alghero, Assessorato alla Cultura, e della Fondazione di Sardegna, con la collaborazione della Fidapa di Alghero e della Rete delle Donne. Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali dell’assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas, del sindaco Raimondo Cacciotto e dell’assessora alla Cultura Raffaella Sanna. A condurre, come da tradizione, sarà Neria De Giovanni, presidente della giuria composta da Antonio Casu, Antonio Maria Masia, Massimo Milza e Giuditta Sireus.

Tre le premiate dell’edizione 2024 ci sono Laura Calosso, sezione Prosa, con Anita (SEM-Feltrinelli), romanzo dedicato alla figura tragica ed eroica di Anita Garibaldi; Clara Farina, sezione Arte-Poesia, interprete d’eccezione della poesia in lingua sarda con il suo inconfondibile recitar-cantando e Ambra Pintore, sezione Giornalismo, volto noto e amatissimo della televisione e della divulgazione culturale.

Le motivazioni saranno svelate durante la cerimonia, impreziosita dagli interventi musicali del duo Antonello Colledanchise e Susanna Carboni e, in chiusura, dal flauto traverso di Elisa Ceravola. L’ingresso è libero. Prenotazioni via WhatsApp ai numeri 338 8001281 – 349 0512326 o direttamente al botteghino dalle 19.

