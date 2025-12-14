Santa Maria Coghinas, voci corali per il Concerto di NataleLa rassegna dei presepi seguirà il percorso dei rioni storici del paese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La chiesa Antica Madonna delle Grazie di Santa Maria Coghinas si prepara a ospitare il Concerto di Natale, in programma venerdì 19 dicembre alle 19.30, un evento patrocinato dal Comune che vedrà la partecipazione di diversi cori locali.
Sul palco della parrocchia il Coro Coxina, il Coro Badus diretti dal maestro Garrucciu, il Coro Prendas diretto dal maestro Carta e il Coro Cuncurdu de Sa Confraria Santa Rughe, presenteranno un repertorio di brani capaci di creare un’atmosfera magica, armonie di voci e canti natalizi che abbracciano il mondo.
Una invocazione alla pace, all’amore e alla solidarietà, un suono capace di esprimere i valori culturali, spirituali e sociali. È un evento tradizionale che coinvolge cori del territorio per celebrare il periodo natalizio, organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Carbini. Nei giorni a Santa Maria Coghinas sono stati inaugurati i presepi rionali.
La quarta edizione di questo evento natalizio, dopo il successo degli anni scorsi, è ritornata per creare l'atmosfera del Natale ormai vicino. La rassegna dei presepi seguirà il percorso dei rioni storici del paese.