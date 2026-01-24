Servizio straordinario di controllo, lo scorso giovedì a Sassari, in centro storico. Impegnate le volanti della questura, la guardia di Finanza, i carabinieri e la polizia locale.

Il lavoro congiunto ha avuto luogo in particolare da via La Marmora a piazza Mercato, con l’impiego di pattuglie a piedi. Sono stati compiuti controlli in due circoli privati della zona e, in totale, assommano a 100 le persone identificate.

Ulteriori controlli hanno interessato anche il quartiere Cappuccini e la zona di via Sorso, via Palmaera e vie vicine, ritenute strategiche sotto il profilo della sicurezza urbana.

L’attività proseguirà anche nei prossimi giorni. Intanto ieri ennesima rissa tra due nigeriani in corso Vittorio Emanuele con una persona portata in ospedale per accertamenti dopo aver ricevuto una bottigliata in testa.

