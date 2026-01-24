Porto Torres, un defibrillatore in dono dalla Pro LocoLa consegna ufficiale avverrà nella Sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese
Un dono per salvare vite umane, un gesto di solidarietà a favore della comunità turritana. Martedì 27 gennaio, alle ore 16 nella Sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, in corso Vittorio Emanuele II, la Pro Loco consegnerà all'Amministrazione comunale un defibrillatore di ultima generazione acquistato grazie ai proventi ricavati dalla vendita delle caldarroste nell'ambito dei mercatini natalizi, operativi durante le ultime festività in piazza Umberto I.
Si tratta di un defibrillatore semiautomatico Tecnoheart Plus Ita, semplice e intuitivo, con selettore adulto/pediatrico che consente di passare rapidamente dalla modalità adulta a quella pediatrica, dotato di illuminazione e allarme sonoro.
Il nuovo dispositivo sarà messo a disposizione della comunità. Alla consegna parteciperanno il sindaco Massimo Mulas e i membri dell'associazione Pro Loco presieduta da Anna Maria Zara.