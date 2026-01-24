Il Comune di Porto Torres si muove verso l’obiettivo di piena accessibilità e fruibilità del litorale, attraverso l’installazione di bagni pubblici autopulenti a servizio delle spiagge cittadine, fruibili dalle persone con ridotta mobilità. Le strutture verranno posizionate negli arenili del Lungomare e di Balai, località balneari particolarmente frequentate dai residenti e non solo.

Un intervento reso possibile grazie ai contributi destinati ai Comuni costieri per la fruizione dei litorali e della costa, risorse pari a 62.500 euro. Si tratta di una delle novità più attese, servizi igienici pubblici di ultima generazione e autopulenti, bagni moderni che rappresentano un passo fondamentale per il decoro urbano e il benessere dei frequentatori delle spiagge.

Le strutture rappresentano anche un esempio di abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto facilmente accessibili alle persone con difficoltà motorie, bagni che non hanno niente a che vedere con i vecchi wc chimici, ma servizi destinati a miglioramento complessivo dell’area urbana e costiera.

© Riproduzione riservata