Mattinata di riflessione e memoria, presso il Centro Culturale in via Dante, 3 a Tissi, in occasione della "Giornata della Memoria-per non dimenticare ", appuntamento in programma martedì 27 gennaio alle 12.

Un incontro speciale, per riflettere su una delle pagine più buie della storia, con le studentesse e gli studenti della scuola di Tissi, assieme all’associazione Arci-Comitato terroriale nord Sardegna, che promuove il progetto Promemoria Auschwitz. L’evento sarà accompagnato dalle note del maestro Nicolò Vacca al flauto, perché anche la musica può essere memoria, emozione e resistenza. Una iniziativa che richiama tutti ad un impegno quotidiano contro la discriminazione, l’indifferenza, il razzismo e l’odio.

Il Giorno della memoria è una giornata internazionale indicata dall’Assemblea generale dell’Onu nel 2005 per ricordare la Shoah, cioè lo sterminio del popolo ebraico e di tutti i deportati nei campi nazisti. Ricorre il 27 gennaio, giorno in cui l'Armata Rossa liberò il campo di concentramento di Auschwitz.

La memoria storica di questi eventi è un esercizio imprescindibile per studentesse e studenti di tutte le età per ricordare e, soprattutto, per capire.

