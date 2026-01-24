Dopo tanti anni di pausa, riparte il gruppo folk di Tissi, con l'obiettivo di valorizzare la cultura sarda e l'amore per le tradizioni, con un invito ai bambini, a ragazze e ragazzi, compresi gli adulti uniti dalla passione per il ballo, ma anche per il legame che unisce indistintamente la comunità, di entrare a far parte dell’associazione.

L’appuntamento per la presentazione dei nuovi componenti è in programma martedì 27 gennaio, alle 19, presso il locale ExMa di Tissi, un incontro iniziale che proseguirà con le prove di ballo per tutti i partecipanti.

In passato il gruppo folk era stato protagonista di diverse esibizioni in paese e nei località limitrofe, dove in molti hanno potuto ammirare il costume tradizionale del posto.

Tra le principali feste e sagre, l’associazione era nota per la partecipazione all’inaugurazione del nuovo anno con la manifestazione “Cantende, buffende e bicculende”, oltre alle iniziative per la festa patronale. Il gruppo si era sciolto qualche anno fa, fino alla scelta di riprendere il percorso per valorizzare le tradizioni e gli abiti popolari, una necessità di recupero di elementi della propria identità.

