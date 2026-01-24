Automobili ancora nel mirino a Sassari. Prosegue la sequenza di finestrini spaccati, portiere aperte, e oggetti, anche di valore, rubati da parte di ladri il cui raggio di azione include ormai tutta la città. Nella notte tra giovedì e venerdì una o più persone hanno preso di mira una macchina in viale Trieste, uno degli scenari preferiti per questo tipo di azioni. L’altra, tra venerdì e sabato notte, ha avuto poi luogo in piazza Università dove, rotto un vetro, ed entrati nell’abitacolo, hanno sottratto occhiali e poco altro ma l’obiettivo vero era l’autovettura stessa. Infatti, racconta il proprietario, che ha trovato la “sorpresa” appena uscito da lavoro, il pannello dei cavi era smontato, anche se il tentativo di scappare con il mezzo per fortuna non è andato a buon fine. Terzo episodio, nella stessa notte, tra le vie Genova e Torres in cui ha fatto le spese il vetro anteriore del passeggero, finito distrutto. Bottino magro anche in questo caso- dei prodotti per la cura della persona- conseguenza del fatto che gli automobilisti di Sassari, a questo punto, fanno molta attenzione a cosa lasciano all’interno delle macchine. Gli autori del gesto avevano cercato anche, poco lontano, di entrare in un altro mezzo scoperchiando il cofano ma non hanno completato “l’opera”. L’appuntamento sembra solo rimandato.

