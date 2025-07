Un’imbarcazione a vela di circa dieci metri si è incagliata sulla secca di Scanna Capretti, lo specchio di mare antistante la spiaggia la Pelosa, sul litorale di Stintino.

Una situazione di emergenza che ha costretto la Guardia costiera turritana ad intervenire, a seguito della richiesta di soccorso giunta alla sala operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres.

A bordo solo tanta paura per le cinque persone dell’equipaggio, tutti in buono stato di salute e in grado, una volta disincagliata la barca dai fondali, di riprendere la navigazione.

Durante le operazioni di soccorso, a sostegno dei militari, è intervenuto anche l’elicottero dei vigili del fuoco del comando di Sassari che hanno raggiunto lo specchio di mare pensando di far evacuare l’unità da diporto e mettere in salvo le persone a bordo. Intervento scongiurato dopo che l’imbarcazione è riuscita a liberarsi dalla secca, uno dei punti critici che, pur presentando insidie e non sia nuova ad episodi di incagli, risulta ben segnalata dalle carte nautiche.

© Riproduzione riservata