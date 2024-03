Nuova intesa tra il Comune di Stintino e Poste Italiane per la consegna della corrispondenza nella periferia del paese. L’amministrazione comunale ha stipulato un importante accordo finalizzato a migliorare il servizio di consegna della posta nella frazione di Pozzo San Nicola.

È prevista l'eliminazione dei box postali attualmente situati nella periferia di Pozzo San Nicola, permettendo così la consegna della posta nei domicili muniti di via e numero civico. «Questa iniziativa nasce dalla volontà di rendere il servizio postale più efficiente e accessibile a tutti i cittadini - sottolinea la sindaca Rita Vallebella - garantendo la corretta fruizione del servizio».

Per tutti coloro che vivono in luoghi più isolati o in campagna e che erano già titolari del box postale il servizio rimarrà invariato e non subirà interruzioni. Per facilitare la transizione verso il nuovo sistema di consegna, i residenti interessati dovranno adeguarsi comunicando tempestivamente il proprio numero civico agli enti erogatori di servizi, quali, ad esempio, Enel, Inps, Abbanoa e altri fornitori di servizi. Sarà responsabilità di ogni abitante assicurarsi che la propria utenza sia aggiornata con il numero civico corretto e che sia disponibile una cassetta delle lettere conforme agli standard richiesti per la ricezione della posta.

