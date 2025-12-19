Gli stadi comunali di Sennori affidati in gestione a due società sportive cittadine che utilizzavano da tempo le strutture. L’amministrazione comunale ha firmato ieri sera le convenzioni con cui cede in gestione per 5 anni i due stadi comunali: il “Basilio Canu” alla società Usd Sennori; il “Pedru Marzeddu” alla società Asd Santa Lucia 1996. La sigla delle due convenzioni è stata fatta ieri pomeriggio alla presenza del sindaco, Nicola Sassu, l’assessore alla Polizia locale, Giovannino Mannu, il consigliere con delega al Patrimonio, Vittorio Cossu, la consigliera con delega alla Cultura, Elena Cornalis, il responsabile dell’Area tecnica, Francesco Urgeghe, il presidente della Usd Sennori, Gianni Desini, e il presidente dell’Asd Santa Lucia 1996, Antonio Conti. La gestione dei due impianti inizierà il 1° gennaio 2026 e ciascun concessionario “si impegna a gestirlo per finalità sportive, ricreative e sociali, a beneficio della collettività, senza mutarne la destinazione d’uso”.

In entrambe le strutture i gestori sono obbligati a concedere per 720 ore l’anno l’utilizzo degli impianti sportivi per iniziative e manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate dal Comune. Dovranno anche garantire l’apertura dei cancelli per l’accesso alla pista pedonale ai cittadini, tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 6 alle ore 21.30, e l’accesso libero e gratuito al campo di gioco in erba artificiale, riservato a cittadini, gruppi spontanei di ragazzi/e, gruppi indicati dai servizi sociali, dall’Amministrazione comunale, dalla parrocchia o da enti del Terzo settore aventi sede nel Comune di Sennori, finalizzato a promuovere l’inclusione sociale, l’aggregazione giovanile e l’utilizzo equo dell’impianto sportivo. Per lo stadio Pedru Marzeddu questo accesso dovrà essere garantito dal lunedì alla domenica dalle ore 7 alle ore 19. Per il Basilio Canu 10 ore alla settimana da lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 per il campo a 11 (5 ore) e campo a 5 (5 ore). Tali fasce orarie sono da intendersi come indicative e messe a disposizione, da concordare con la società concessionaria, e potranno subire variazioni in relazione agli impegni sportivi, ai campionati Figc o ad altri eventi organizzati o promossi dall’Amministrazione comunale. A carico dei gestori restano la pulizia dei locali interni ed esterni, le manutenzioni ordinarie del campo, degli impianti e della struttura, nonché la custodia dell’intero complesso sportivo.

© Riproduzione riservata