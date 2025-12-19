Fertilia si prepara a trasformarsi in un laboratorio permanente di arte pubblica, partecipazione e rigenerazione urbana con FertiliArt 2025–2050, il programma culturale pluriennale promosso dal Comune di Alghero, finanziato dalla Regione e attuato dal Centro Commerciale Naturale Fertilia Città di Fondazione, soggetto capofila di associazioni e comitati della borgata. La fase iniziale e strategica del progetto, che accompagnerà Fertilia lungo un percorso culturale fino al 2050, è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Lo Quarter. Sono intervenuti l’assessora alla Cultura Raffaella Sanna, il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, l’ideatore del progetto l’architetto Stefano Govoni, la presidente del CCN Fertilia Anna Sigurani, l’ambasciatrice del Terzo Paradiso Maria Gabriella Lay, insieme ai rappresentanti del tessuto associativo e civico che hanno aderito all’iniziativa. Elemento centrale della prima fase di FertiliArt sarà un’installazione partecipativa ispirata a “Il Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, una delle opere simbolo dell’arte relazionale contemporanea.

L’intervento, concordato con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e con l’Ambasciata del Terzo Paradiso, verrà inaugurato domani mattina, sabato 20 dicembre, nello spazio pubblico del lungomare Rovigno.

L’opera prenderà forma attraverso il coinvolgimento diretto della comunità: bambini, famiglie e cittadini saranno invitati ad annodare al simbolo del Terzo Paradiso, una rilettura del segno dell’infinito, un nastro colorato con la scritta “Pace”, in diverse lingue. FertiliArt nasce con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano e sociale attraverso l’arte intesa come strumento attivo di rigenerazione, capace di riscoprire luoghi dimenticati e ricostruire relazioni tra spazio pubblico e comunità.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Fondazione Alghero, del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia–Isola Piana, del Dipartimento di Architettura, in collaborazione con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e l’Ambasciata del Terzo Paradiso di Alghero. <FertiliArt nasce come un’azione collettiva, - spiega l’architetto Stefano Govoni- l’opera prende forma solo attraverso il coinvolgimento delle persone. Per questo invitiamo tutti, sabato 20 dicembre dalle 10, a partecipare attivamente alla realizzazione del Terzo Paradiso: ogni nodo, ogni nastro annodato è un gesto simbolico di responsabilità e di pace. Un’occasione per vivere lo spazio pubblico come luogo di relazione, incontro e costruzione condivisa per la nostra Fertilia>.





