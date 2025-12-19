Alghero, aperta la prima rotatoria della nuova circonvallazioneEliminati i semafori, il traffico si snoda con più fluidità verso il quartiere del Carmine.
Da ieri è aperta al traffico ad Alghero la rotatoria su via Vittorio Emanuele, con una viabilità di cantiere.
Si tratta di un primo step di definizione nell’ambito dell’appalto della nuova circonvallazione.
Eliminati i semafori, la viabilità si snoda con più fluidità verso il quartiere del Carmine.
La previsione è ora incentrata sul proseguimento dell’opera per rendere fruibile il tratto ricompreso tra le rotatorie 5 e 3 (via Vittorio Emanuele - via Carrabuffas) che porteranno poi al completamento dell’intera infrastruttura viaria.