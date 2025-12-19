«Nel 2012, grazie a un progetto europeo di scambi tra scuole, in una palestra di Nacka, vicino a Stoccolma, vidi per la prima volta questa disciplina sportiva e rimasi folgorato». È da questo ricordo che nasce il percorso del Floorball ad Alghero, raccontato dal professor Luigi Marras, docente di Scienze Motorie e Sportive all’I.I.S. “E. Fermi”.

Il Floorball nasce negli Stati Uniti come allenamento per i giocatori di hockey su ghiaccio ed è oggi lo sport nazionale in Svezia e Finlandia, con una diffusione capillare in tutto il Centro-Nord Europa. In Italia è una disciplina emergente, riconosciuta dal CONI e inserita nella FIH – Federazione Italiana Hockey come divisione Unihockey Floorball (FIUF). I tesserati sono circa 800 e il campionato nazionale coinvolge prevalentemente squadre del Centro e Nord Italia. In Sardegna, al momento, non esistono società sportive dedicate e la pratica è confinata all’ambito scolastico. Grazie a un progetto nazionale, però, il Floorball è entrato nelle palestre dell’Istituto Comprensivo 1 di Alghero, dell’I.I.S. “E. Fermi” e dell’I.I.S. “A. Roth”.

Ad Alghero, dall’anno scolastico 2021/2022, la disciplina è stata inserita stabilmente nelle lezioni di Scienze Motorie del Liceo Scientifico, del Liceo Artistico e del Liceo delle Scienze Umane. Il crescente interesse degli studenti ha portato anche all’attivazione di un corso pomeridiano all’interno dei Gruppi Sportivi Scolastici dell’I.I.S. “E. Fermi”. Il Floorball è uno sport di squadra, praticato in 3+1 o 5+1, definito “di situazione” per la continua variazione di azioni e gesti tecnici. Veloce, intenso e senza pause, si gioca in palestra con sponde laterali che impediscono alla pallina di uscire dal campo. Si utilizza uno stick con paletta arcuata e una pallina leggera e bucherellata. Il portiere, in ginocchio all’interno dell’area, indossa protezioni specifiche, tra cui casco e corpetto. Nel corso dell’attuale anno scolastico, il Liceo Artistico “F. Costantino” ha promosso un torneo di Floorball tra classi. Dopo la fase di formazione curata dai docenti Patrizia Raimondo e Luigi Marras, gli incontri si sono svolti nel mese di novembre grazie al supporto della professoressa Lucia Naitana e dei colleghi dell’Istituto. La manifestazione si concluderà lunedì 22 dicembre con un triangolare finale tra le due classi vincitrici e una selezione di professori, che si sono allenati per partecipare alla fase conclusiva. Nella palestra del Liceo Artistico, intitolata a Cristian Martinez, studente scomparso tragicamente lo scorso anno, oltre al Floorball trovano spazio anche altri sport e giochi emergenti: Pallatutto, Kinball, Tennis Tavolo, Pickleball, Smollball, Badminton e Acrogym, in un percorso educativo che punta su innovazione, inclusione e partecipazione.

