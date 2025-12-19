Alghero diventa punto di riferimento del dibattito regionale sulle politiche familiari e il sostegno alla natalità. Lunedì 22 dicembre alle 10, nella sala di Porta Terra, si terrà la conferenza stampa di presentazione della proposta di Legge Quadro sulle Politiche di Benessere Familiare e di Sostegno alla Natalità, un’iniziativa che mira a tracciare nuove linee di intervento per contrastare il calo demografico e rafforzare il ruolo della famiglia come pilastro sociale. All’incontro interverrà il sindaco Raimondo Cacciotto, affiancato dall’assessora alle Politiche familiari Maria Grazia Salaris e da Carla Fundoni, presidente della Commissione regionale sulle politiche familiari. Annunciata la partecipazione deiconsiglieri regionali Valdo Di Nolfo, Piero Maieli, Francesca Masala, Antonello Peru e Antonio Sau, insieme a Giovanni Deiana, direttore generale della Presidenza della Regione Sardegna. Il confronto si arricchirà anche del contributo del mondo accademico e delle esperienze nazionali più avanzate in materia di politiche familiari, con la presenza del rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti, e diLuciano Malfer, già direttore generale dell’Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento e promotore della “People Strategy” della Fondazione Bruno Kessler. All’appuntamento prenderanno parte inoltre rappresentanti istituzionali, amministratori locali, esponenti dell’associazionismo familiare e altri soggetti coinvolti nel processo di costruzione delle politiche familiari regionali. <Un ampio confronto con le istituzioni e la società civile - spiega Cacciotto - potrà contribuire al successo di una proposta che, anche grazie all’esperienza maturata dal Comune di Alghero, intende indicare una strada concreta per il futuro delle politiche familiari in Sardegna e in Italia>.





