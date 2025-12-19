Tre cittadini extracomunitari sono stati arrestati dalla Polizia nello scalo marittimo di Porto Torres: durante i controlli sono stati trovati in possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e hanno fornito false generalità agli operatori.

Gli agenti dell'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sassari, hanno notato la presenza di alcuni cittadini stranieri che si sono presentati all'imbarco delle navi, dirette verso Genova, esibendo documentazione ritenuta sospetta e hanno proceduto alla loro identificazione. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che i documenti esibiti erano falsi e che le generalità fornite non corrispondevano al vero.

I tre sono stati fermati e l'arresto è stato successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria. Per due di essi è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di firma e di dimora, mentre il terzo è stato condannato a sei mesi di reclusione con pena sospesa.

(Unioneonline)

