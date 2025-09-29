Un gruppo di volontari di Sorso, ha preso parte all’iniziativa internazionale Sea&Rivers, promossa da Plastic Free Onlus, un importante azione di pulizia ambientale coordinata dalla referente locale Maria Grazia Pisanu.

Sabato scorso dalle 9 alle 11, partendo dalla discesa a mare numero sette, ben 17 volontari hanno percorso la spiaggia, la pineta, le dune e la foce del fiume Temo, rimuovendo 150 chili di rifiuti ed evitando che gli stessi finissero in mare. Materiali di ogni sorta, dalla plastica al vetro, e poi carta e cartone, recuperati prima che le onde che le trascinassero via. La sabbia bagnata ha impedito di raccogliere i piccoli residui petroliferi che arrivano dalla zona industriale di Porto Torres.

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Sorso, e si è svolta grazie alla collaborazione della Polizia Locale e della società Gesenu interessata a garantire il ritiro e dei sacchi raccolti e a provvedere allo smaltimento. L’operazione di tutela dell’ambiente ha visto il supporto di Mini Italia.

© Riproduzione riservata