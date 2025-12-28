Stintino, parcheggi e riqualificazione nell'area "Torre delle Saline"Prevista una nuova copertura, il completamento delle opere impiantistiche e la sistemazione delle aree
Un piano di riqualificazione e adeguamento funzionale del reliquato stradale sulla provinciale 34, nel territorio comunale di Stintino, un tratto di strada compreso tra la Torre delle Saline e il complesso residenziale Le Tonnare.
La volontà dell’amministrazione comunale è di attuare un intervento di ampliamento della viabilità nella località “Torre delle Saline” per consentire la realizzazione di una nuova corsia stradale da destinare quale spazio parcheggi per i fruitori del litorale adiacente.
Inoltre è prevista una nuova copertura, il completamento delle opere impiantistiche e la sistemazione delle aree.
Tutto in sintonia con i principi ispiratori della pianificazione urbanistica del Puc. Il servizio per le verifiche sul campo è stato affidato al professionista, l’architetto Paolo Stocchino. La Torre delle Saline è situata sulla riva del mare, all’estremità nord dell’omonima spiaggia, una struttura classificata di difesa pesante in un’area di pregio sottoposta a tutela dal codice dei beni culturali e del paesaggio.