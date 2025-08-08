Quattro aziende vitivinicole del territorio della Romangia premiate a Siena alla XXIII edizione del Concorso enologico internazionale Città del Vino sono state accolte dal sindaco di Sorso.

Nella sala consiliare, il primo cittadino Fabrizio Demelas e l’assessore alle Attività produttive Federico Basciu, insieme con la dirigente Nicolina Cattari e la segretaria generale Debora Rita Fonnesu, hanno consegnato una targa di riconoscimento alle aziende del territorio premiate.

A Siena, la manifestazione tenutasi lo scorso giugno e organizzata dall’associazione nazionale Città del Vino ha assegnato prestigiosi riconoscimenti alle aziende vitivinicole “Vini TraMonti” di Antonio Vittorio Marogna; “Cantina di Sorso Sennori”; “Mode” di Cicito Morittu e “Cantina Nuraghe Crabioni”. «Premi che confermano l'eccellenza delle produzioni del territorio, frutto di saperi, tradizioni e identità tramandati da secoli e della passione che con le nuove generazioni si rinnova e si innova», ha sottolineato l’amministrazione comunale di Sorso.

