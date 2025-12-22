Nuove risorse per il Comune di Bono, beneficiario di un finanziamento regionale dell’assessorato all’Industria, pari a 674.853,29 euro.

Il progetto finanziato riguarda la predisposizione della rete idrica a servizio di tutto il Pip-Piano per gli insediamenti produttivi del territorio comunale.

L’intervento, che si aggiunge all’illuminazione pubblica (completata lo scorso anno) e ai lavori del depuratore da poco terminati e collaudati con successiva consegna ad Abbanoa che a breve ne disporrà l’attivazione, garantisce la piena e totale funzionalità del compendio a servizio delle imprese che insistono nell'area e a quelle che potranno insediarsi in futuro.

A predisporre il progetto è stato l'ufficio Tecnico che grazie ad un piano direttamente esecutivo ha permesso all'amministrazione, guidata dal sindaco Michele Solinas, di centrare l’obiettivo senza dover effettuare nessun esborso a titolo di cofinanziamento dalle casse comunali. Nei prossimi mesi appena ricevute le somme il Comune predisporrà la gara d’appalto per l'assegnazione dei lavori.

