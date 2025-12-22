A Pozzo San Nicola, nella frazione di Stintino, la musica, il vino, le persone e il territorio si sono uniti in un unico gesto concreto di solidarietà. Il concerto di Natale alle Cantine Pozzo San Nicola ha permesso di raccogliere 5.120 euro a favore di Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, destinati alla ricerca, all’assistenza e al sostegno delle famiglie colpite dalla malattia degenerativa.

Un significativo risultato per gli organizzatori, specie in una terra come la Sardegna, dove questa malattia ha un’incidenza più alta rispetto al resto d’Italia. La serata di condivisione che si è tenuta venerdì scorso si è trasformata in aiuto reale grazie agli artisti che hanno dato voce ed energia all'evento, ai volontari, ad Aism, a chi ha partecipato alle degustazioni e soprattutto a tutte le persone che hanno scelto di contribuire con la loro presenza. Dalla piccola borgata un messaggio portato dagli artisti come Maria Luisa Congiu, la cantante Stefania De Luigi, DJ Madd & Dj Efvs. Lo spettacolo si è arricchito con la degustazione di prodotti tipici sardi e vini locali, un’autentica esperienza di gusto e tradizione.

