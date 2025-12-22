È stato vittima di un agguato Antonello Regaglia, l'allevatore di 55 anni di Pattada, ferito gravemente ieri sera a colpi di fucile mentre in auto stava raggiungendo il suo podere.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Ozieri, chi ha sparato era appostato nelle vicinanze del terreno di Regaglia, e appena lo ha visto lo ha colpito ferendolo al torace. I proiettili hanno trapassato il parabrezza. L'uomo è riuscito a salire in auto e a raggiungere l'abitazione del fratello, Mimmia Regaglia, assessore dell'Agricoltura e dell'Ambiente della giunta del sindaco di Pattada, Angelo Sini.

Soccorso dal fratello, è stato prima trasportato all'ospedale del comune della città metropolitana, quindi trasferito d'urgenza al Santissima Annunziata di Sassari, dove in nottata è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Le condizioni dell'allevatore sono gravi. I carabinieri sarebbero già sulle tracce del responsabile dell'agguato.

