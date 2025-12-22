La sala consiliare del Comune di Sorso con il sindaco Fabrizio Demelas e il consigliere delegato allo Sport Fabio Idini, insieme a una delegazione delle Giunta comunale, hanno ospitato la cerimonia di consegna della targa di ringraziamento all’azienda Spanu Bibite e ai suoi collaboratori, che hanno donato un defibrillatore alla comunità di Sorso, in memoria del caro amico e collega Giangavino Loriga.

Un gesto di grande generosità con il quale hanno voluto aderire concretamente al progetto “Sorso nel Cuore”, avviato nel 2023 dall’Amministrazione comunale. Il dispositivo sarà installato all’esterno dell’area Pip, la zona di insediamento produttivo alla periferia della città, luogo molto dinamico e frequentato che ora sarà dotato di un defibrillatore come quelli già disponibili in diversi punti nel centro abitato e del litorale.

Al titolare Gianni Spanu e ai suoi dipendenti, primi promotori dell’iniziativa, il ringraziamento della amministrazione comunale e dell’intera comunità.

© Riproduzione riservata