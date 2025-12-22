Il "Presepe di pane" a Olmedo ogni anno attira l'attenzione di centinaia di fedeli nella chiesa di nostra Signora di Talia.

Vengono riproposte le scene quotidiane tipiche del presepe, ma anche della tradizione locale come il pastore con le pecore, il pescatore nella sua attività di pesca quotidiana, la massaia che cuoce il pane o stende i panni, il contadino che lavora il formaggio e tanti altri personaggi.

Il pane di Olmedo ha una tradizione antichissima. È uno dei cibi più apprezzati, che diventa, in questo caso, l'elemento principale delle statuine che animano il presepe.

I maestri artigiani hanno la straordinaria capacità di realizzare il presepe impastando acqua, lievito e farina, ottenendo una bianchissima pasta malleabile adatta per le sculture in miniatura.Tutto è fatto di pane, anche gli agnelli, i vitelli e l’immancabile “sa Pinnetta”, ovvero la stella cometa.

Le tecniche per la realizzazione del pane speciale richiedono grande maestria anche per l'utilizzo di specifici strumenti indispensabili per la decorazione. Un lavoro lungo, di pazienza,amore, tecnica e passione. È possibile visitare il presepe fino al 6 gennaio 2026.

