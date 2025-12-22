Incidente nella serata di ieri a Porto Torres sulla strada provinciale 18 in direzione Argentiera.

Lo schianto attorno alle 21, coinvolti un’auto e un furgone.

Entrambe i mezzi sono usciti di strada. Tre le persone coinvolte, due all’interno del furgone, una nell’auto
Sul posto vigili del fuoco, 118 di Campanedda e polizia stradale di Alghero.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata