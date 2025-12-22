L’incidente
22 dicembre 2025 alle 10:55aggiornato il 22 dicembre 2025 alle 10:56
Porto Torres, schianto sulla sp18: auto e furgone fuori strada, tre persone coinvolteSul posto vigili del fuoco, soccorritori del 118 e polizia stradale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente nella serata di ieri a Porto Torres sulla strada provinciale 18 in direzione Argentiera.
Lo schianto attorno alle 21, coinvolti un’auto e un furgone.
Entrambe i mezzi sono usciti di strada. Tre le persone coinvolte, due all’interno del furgone, una nell’auto
Sul posto vigili del fuoco, 118 di Campanedda e polizia stradale di Alghero.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata