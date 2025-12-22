Nuovi fondi dalla Regione destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi pubblici in ambito urbano del comune di Porto Torres.

I finanziamenti pari a 150mila euro sono stati stanziati dall'assessorato regionale ai Lavori Pubblici che ha approvato la graduatoria definitica degli enti beneficiari.

Il progetto prevde l'accessibilità e la riqualificazione degli slarghi, la riorganizzazione degli attraversamenti pedonali, la realizzazione dei percorsi protetti e accessibili oltre all'ampliamento dei marciapiedi e la rimozione delle principali barriere fisiche.

Per la scuola Bellieni i lavori sono finalizzati all'adeguamento degli accessi interni con rampe e percorsi inclusivi, in coerenza ocn Piano Peba e con i principi dell'edilizia scolastica accessibile.

Altri interventi sono previsti lungo corso Vittorio Emanuele in prossimità dell'edificio scolastico De Amicis, lungo i marciapiedi che raggiungono il piazzale della scalinata di San Gavino. L'obiettivo è quello di garantire la fruibilità continua dell'asse e la connessione tra i punti di interesse urbano e culturale che fanno parte della zona storica della città.

