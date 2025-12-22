La sindaca di Stintino, Rita Vallebella, unitamente a tutto il gruppo di maggioranza Stintino Sei Tu 2, ha firmato e pubblicato il decreto di nomina del nuovo assessore Tecnico del Comune di Stintino. L’incarico è stato conferito a Mara Sanna, dottoressa agronomo e forestale, alla quale sono state assegnate le deleghe all'Agricoltura, al Verde Pubblico e alle Borgate.

Mara Sanna ha già ricoperto il ruolo di consigliere comunale nella precedente amministrazione e, acquisendo competenza tecnica, la professionalità e la conoscenza del territorio maturate nel tempo.

«Rappresenterà per l’amministrazione comunale e per l’intera comunità di Stintino una risorsa solida, concreta e qualificata», ha detto la prima cittadina che rivolge alla neo componente dell'esecutivo gli auguri di buon lavoro. Mara Sanna subentra all'ex assessora Maria Sara Sechi che aveva rassegnato le dimissioni, durante l'ultima seduta del consiglio comunale, per motivi politici e tecnici, con conseguente frattura con il capo del governo cittadino.

