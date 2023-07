Sorso si prepara per "Calici di Stelle", il classico appuntamento estivo del centro della Romangia. Un evento che partirà il 14 luglio con la rassegna Aspettando Calici di Stelle che sarà ospitata nella Cantina Nuraghe Crabioni per una serata di degustazione vista mare.

La serata clou del calendario che per un mese proporrà numerosi appuntamenti sarà l’11 agosto, con il consueto brindisi di apertura, alle 20, nella corte del Palazzo Baronale, a cui prenderanno parte autorità civili, militari e religiose.

Ad accompagnare l’evento, una sfilata di moda e l’esibizione di diversi cori del nord Sardegna, Sorso, Sennori, Ploaghe e Villanova Monteleone che, terminato il brindisi istituzionale, si sposteranno per dare il via a una performance itinerante dal piazzale della Stazione fino a piazza San Pantaleo.

«Sorso negli ultimi anni è molto cresciuta quanto a capacità di creare un’offerta culturale, di spettacolo e intrattenimento, adeguata a un territorio che vuole candidarsi ad essere tra le principali mete in Sardegna - sottolinea il sindaco Fabrizio Demelas -. Ciò anche grazie al fatto che si è creta una rete di spazi e luoghi di socializzazione che hanno amplificato esponenzialmente il potenziale infrastrutturale della nostra Città, e di programmare ad esempio eventi a misura di bambino e di famiglia».

«Calici di Stelle è un evento ormai consolidato, che cresce sempre di più grazie all’organizzazione, alle forze e ai servizi di qualità che mettiamo in campo - ha affermato l’assessore al Turismo, alla Cultura e alle Attività produttive Federico Basciu –. Le tradizioni, la musica e il vino caratterizzeranno quest’edizione dove accoglieremo residenti e turisti in un viaggio culturale ed enogastronomico lungo le vie della città. L’organizzazione di Calici, partita con largo anticipo è già definita da tempo, grazie al lavoro di un’efficiente macchina politico-amministrativa, al supporto e alla collaborazione del Coro Polifonico Santa Croce per la parte musicale, alla Bench Press per la logistica, alla Biblioteca, all’Infopoint, agli uffici comunali e all’amministrazione tutta. Tanto lavoro ma come sempre arriveremo all’obiettivo felici e orgogliosi della riuscita».

