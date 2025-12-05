Mercatini di Natale, pista di pattinaggio sul ghiaccio, Palazzo di Babbo Natale, la 20ª edizione di “Aspettando il Natale”, presentazione di libri, animazione e tanto altro per il Natale in Romangia edizione 2025. Fino al 7 gennaio 2026, un calendario con tantissime iniziative per tutta la cittadinanza, senza dimenticare nessuno: un pomeriggio sarà dedicato agli ospiti della Rsa San Pantaleo e, come ormai da tradizione, una giornata sarà dedicata alla raccolta alimentare per i bisognosi “Miracolo di Natale”, curata dal Gruppo scout Agesci Sorso 1. E sabato 6 dicembre, a partire dalle 16.30, si entrerà nel vivo con la giornata inaugurale e l’apertura dei Mercatini di Natale, della pista di pattinaggio e del Palazzo di Babbo Natale, fra Piazza Marginesu e il Palazzo Baronale. Il programma è stato presentato al Palazzo Baronale, dal sindaco Fabrizio Demelas e dall’assessore alla Cultura, Turismo e Attività produttive Federico Basciu.

“Presentiamo un cartellone di eventi natalizi particolarmente ricco - ha sottolineato il sindaco Fabrizio Demelas - pensato per animare la nostra Città, la nostra Comunità e accogliere i graditi ospiti che vorranno visitarla in occasione delle prossime festività Natalizie. Un cartellone e un programma pieno di atmosfere e suggestioni, con musica, tradizioni e tante occasioni di incontro, svago e socializzazione. Un cartellone di eventi pensato per tutti, dai bambini agli adulti, dalle famiglie ai giovani ai meno giovani. Un programma quello di quest’anno sempre più ricco grazie ad un lavoro corale, portato avanti dall’amministrazione comunale, insieme ai consiglieri comunali, con il contributo determinante del personale dell’Ente, delle associazioni culturali, degli operatori economici e anche dei cittadini che hanno scelto di collaborare attivamente alla sua riuscita - ha aggiunto - . Dimostrazione ancora una volta che quando Sorso sa fare rete, l’identità e il senso di appartenenza si rafforzano, e si traducono in iniziative di qualità.nLe novità di quest’anno sono diverse. Su una cosa però sento di dovermi soffermare. Un elemento attorno al quale, a mio modo di vedere, ruota la specialità di questo Natale a Sorso. Le nuove location di eccezione, frutto di una visione ragionata, pianificata, opportunamente progettata e poi concretizzata per la riqualificazione degli spazi pubblici cittadini. In particolare con riferimento alle nuove piazze Garibaldi e Marginesu. Prova evidente che disporre di spazi pubblici urbanisticamente adeguati e funzionali rende una territorio, una Città e quindi la sua comunità più ricchi di opportunità, tra le quali quelle utili a promuovere appunto l’immagine del territorio, della Città e della sua stessa comunità.” Molti degli appuntamenti più attesi - dai mercatini di Natale, alla pista di pattinaggio, al Palazzo di Babbo Natale, ai concerti, agli spettacoli, all’animazione per bambini e famiglie - troveranno quest’anno casa proprio nelle nuove piazze, cuore pulsante degli eventi durante le festività Natalizie. “Desidero ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito all’organizzazione complessa di questa iniziativa che ogni anno riusciamo a migliorare e ad ampliare - ha aggiunto l’assessore Federico Basciu - . La disponibilità delle nuove piazze è un valore aggiunto che ci permette di trovare la migliore strategia organizzativa in location accoglienti, pienamente fruibili e capienti nel cuore della città. Con l'accensione delle luminarie, l'apertura dei mercatini, la pista di pattinaggio, il palazzo di babbo natale, gli spettacoli di animazione e le attività culturali ci auguriamo che le famiglie possano godersi al meglio la città di Sorso durante queste festività natalizie”.

