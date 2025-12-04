Grave incidente alla periferia di Porto Torres, dove un camionista è rimasto incastrato tra le lamiere.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale è intervenuta sulla provinciale 93, in direzione La Corte. L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani che, dopo aver percorso circa 100 metri fuori dalla carreggiata, si è ribaltato finendo la sua corsa nella scarpata su un muretto e degli alberi.

All’interno è rimasto intrappolato il conducente. Per estrarlo è stato necessario l'utilizzo di cesoie e divaricatore idraulico.

Le operazioni sono risultate particolarmente difficoltose a causa della posizione del mezzo pesante.

Una volta stabilizzato il conducente, con l’ausilio degli operatori del 118, si è provveduto a recuperare il ferito creando un varco nella vegetazione con motoseghe.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale civile di Sassari a bordo dell’Elisoccorso Areus. Sul posto la Polizia Locale di Sassari per i rilievi.

