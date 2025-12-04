La polizia locale di Porto Torres ha emesso un’ordinanza che regola la circolazione e la sosta veicolare nell’area di parcheggio interna alla “Cittadella sportiva di viale delle Vigne”, al fine di garantire l’ordine pubblico, la sicurezza e la fruibilità degli spazi. Pertanto, è disposta la organizzazione degli stalli di sosta, 2 riservati alle Forze dell’Ordine e Mezzi di Soccorso (con apposita segnaletica verticale e orizzontale); 4 stalli riservati ai veicoli di persone con disabilità contrassegnati dal simbolo internazionale di accessibilità (in posizione adiacente le rispettive strutture sportive); la sosta è consentita esclusivamente ai veicoli muniti di apposito Contrassegno Unificato Disabili Europeo; stalli di sosta generici.

Sono vietati il transito e la sosta per i veicoli con massa a pieno carico superiore ai 35 quintali (3,5 t), salvo i mezzi autorizzati per comprovate esigenze di carico/scarico, manutenzione, o mezzi di soccorso. L’ordinanza entrerà in vigore all’atto della installazione della relativa segnaletica stradale (verticale e orizzontale).

