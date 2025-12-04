Via ai lavori, grazie al finanziamento del Pnrr, per la realizzazione di un asilo nido comunale a Valledoria attraverso la riqualificazione dell’edificio esistente in via Regina Elena, per un costo complessivo di 400.000 euro.

La struttura offrirà almeno 20 posti per bambini 0-2 anni. Un intervento che soddisfa le esigenze di tante famiglie, in particolare genitori impegnati in attività lavorative che hanno espresso la necessità di un luogo sicuro per i loro bambini.

Il progetto prevede la riqualificazione strutturale dell’edificio, spazi riorganizzati per un nido sicuro e funzionale, miglioramento energetico e nuovi impianti, introduzione di sistemi innovativi per gestione e controllo in maniera automatica degli impianti al fine di ridurre i consumi. Il piano rispetta tutti i requisti ambientali, di sicurezza e accessibilità previsti dal Pnrr, assicurando un edificio moderno, efficiente e a basso impatto. Il completamento dei lavori, che inizieranno a breve, è previsto entro il 30 giugno 2026.

