Botta e risposta acceso tra Fratelli d’Italia e il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, dopo un commento apparso sotto un post del cantante Raf. Porcu, in tono ritenuto ironico, aveva chiesto all’artista se la tappa algherese del 29 dicembre fosse confermata, visto che non era stata pubblicizzata sui social del cantante. Fratelli d’Italia è partito all'attacco.

«A cosa stiamo assistendo? Un presidente di Fondazione non può permettersi di verificare su Facebook la presenza di un artista. È un comportamento dilettantesco che scredita uffici, agenzie e l’immagine della città. Il Capodanno è l’evento di punta dell’inverno e richiede programmazione seria. Il sindaco chiarisca: è questo il metodo con cui si rappresenta Alghero? Basta improvvisazione permanente».

La risposta della Fondazione è durissima. «Fischi per fiaschi: si trasforma un commento ironico in tragedia. Era una provocazione, non una convocazione ufficiale. Gli artisti non pubblicizzano quasi mai gli eventi gratuiti, pur essendo retribuiti: né Raf né Gabry Ponte hanno citato Alghero. Difendere l’immagine della città non significa mancare di professionalità. Il presidente ci mette la faccia, senza atteggiarsi. Se dà fastidio che risponda su Facebook, forse il problema è la lettura sempre indignata. Alghero merita serietà, ma anche autenticità e meno drammatizzazioni. I contratti non si fanno sui social: le polemiche sì, e quelle riescono benissimo».

© Riproduzione riservata