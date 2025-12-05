Arrestato a Sassari per traffico di droga un nigeriano, residente nel comune di Torino.

L'uomo è stato fermato in città, lo scorso 27 novembre, e portato in ospedale perché si aveva il sospetto che nascondesse della droga. Gli esami clinici hanno appurato che nel tratto intestinale dell'extracomunitario vi erano 10 ovuli che sono stati poi recuperati nell’arco di una giornata.

Le indagini della Squadra mobile della Polizia hanno consentito di accertare che l’uomo è arrivato in Sardegna con un volo da Milano e che lo stupefacente era destinato ad acquirenti del capoluogo sassarese.

Le analisi della polizia scientifica hanno riscontrato l'ottima qualità della cocaina sequestrata. L'indagato è stato condotto in carcere a Bancali.

